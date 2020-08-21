Леди Совершенство, или Какие мужчины обожают полных женщин?

|
Виктория Андреева
Эксклюзив 50

Семейный психолог Ольга Романив объяснила, почему некоторые кавалеры бегут от стройных модниц к пышнотелым красавицам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Matthias Wehnert via www.imago-i; 5-tv.ru

Бытует мнение, что мужчины вне зависимости от возраста чаще выбирает себе в партнерши худощавых дам. При этом полноватых едва ли не игнорируют. Семейный психолог Ольга Романив, в свою очередь, утверждает, что это большое заблуждение. Основываясь на личном опыте, эксперт с полной уверенностью заявляет, что пышные женщины пользуются огромной популярностью. К слову, их кавалеры зачастую — лучшие представители сильного пола.

В беседе с 5-tv.ru психолог отметила, что у полной дамы в принципе не может быть проблем с личной жизнью, если она уверена в себе и не страдает от комплексов. Главное в этом деле — самопрезентация, считает Романив. За улыбчивой, приветливой, источающей любовь и счастье представительницей прекрасного пола нередко выстраиваются длинные очереди из женихов.

«Чем привлекают мужчин женщины с пышными формами? А тем, что они бодры, веселы, активны, с хорошим чувством юмора и всегда уверены в себе. Они комфортны и уютны, теплые, ласковые и в то же время очень ответственные. А еще они адекватные и гибко подходят к списку требований качеств мужчины», — объяснила Ольга Романив.

По мнению психолога, такие дамы способны привлечь в свою жизнь и мужчин подстать: комфортных, уверенных и активных.

Какие мужчины любят полных женщин?

Эксперт заметила, что согласно исследованиям, полноватых дам чаще выбирают кавалеры, недавно перенесшие стресс. В пышнотелых красотках они видят уют, спокойствие и комфорт. А еще эти женщины, по статистике, лучше готовят и всегда способны удовлетворить интимные запросы ухажера.

«Полными женщинами интересуются мужчины, уверенные в себе, точно знающие, чего хотят. Они добры, коммуникабельны, терпеливы и без агрессии. Они без комплексов в сексе и никогда не заставляют худеть свою женщину. Это — психологически зрелые мужчины. Они ценят удобство и комфорт, им не нужно лишнее напряжение. А пышная женщина всегда ассоциируется с теплом, заботой и добрым отношением», — подытожила Романив.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что категорически запрещено делать женщине, чтобы не посадить мужчину себе на шею.

Читайте также

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:03
Минздрав опроверг возможность предзаказа вакцины от COVID-19
15:52
«Этот цирк начинает надоедать!» — друг Ефремова пообещал удивить суд показаниями
15:45
Леди Совершенство, или Какие мужчины обожают полных женщин?
15:32
Ученые объяснили, почему люди заражаются коронавирусом повторно
15:26
«Смешные грибочки?» — Фадеев намекнул на пороки в российском шоу-бизнесе
15:07
«Это сравнимо с эвтаназией» — врач о транспортировке Навального за границу

Сейчас читают

Найдены фотографии еще одной аварии с участием Михаила Ефремова
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок