«Это сравнимо с эвтаназией» — врач о транспортировке Навального за границу

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 426

Эксперт подчеркнул, что медикам в случае согласия на просьбы семьи может грозить до десяти лет лишения свободы.

Фото, видео: ТАСС / SERGEI ILNITSKY; 5-tv.ru

Главный врач омской больницы, где находится блогер Алексей Навальный, отказал в транспортировке пациента даже под ответственность его семьи, с чем они категорически не согласны. Анестезиолог-реаниматолог Российской медицинской академии Лев Николаев в беседе с 5-tv.ru подчеркнул опасность перевозки пациентов в крайне тяжелом состоянии, подобном тому, в каком находится блогер.

«Это колоссальный риск — коматозного больного перевозить даже из города в город. Это равносильно эвтаназии», — заявил Николаев.

Также он отметил, что отключение такого больного от аппарата ИВЛ по настоянию семьи, может значить для врачей, позволивших это, реальное уголовное дело.

«Если врачи отдадут родственникам такого пациента, то им грозит до десяти лет лишения свободы», — подчеркнул анестезиолог.

Кроме рисков для жизни и здоровья Навального, врач отметил сложности организации самой транспортировки таких пациентов.

«Для этого нужен специальный самолет. Они (родственники. Прим.ред.) могут связаться с европейской санавиацией, у них есть специальные реактивные самолеты, но даже не представляю, как это можно сделать», — рассудил врач.

В вопросе о перевозке Алексея стоит полагаться на решение специалистов больницы, которые, по словам Николаева, в Омске отличаются большим профессионализмом. Родственники Навального по закону не имею права принимать решения о транспортировке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главврач омской больницы назвал рабочий диагноз Навального.

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