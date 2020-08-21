«Немногие поймут»: Дарья Пынзарь порадовалась появлению сала

Бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь порадовалась привезенному ей салу как ребенок мороженому или новому смартфону. Живущая в Турции уроженка Украины вспомнила вкус детства и засияла от счастья.

«Боже мой! Какое счастье, мне привезли сало! Немногие поймут», — ликовала Пынзарь.

Одна из подруг вручила ей гостинец во время совместной пирушки. Этот момент теледива зафиксировала на камеру и выложила в Instagram. За кадром Пынзарь облизнулась, но не употребила сочный шмат, а приберегла продукт для борща. Другие ингредиенты для традиционного украинского супа, включая свеклу, в Турции имеются.

Instagram @darya_pinzar86

Поклонники инстаблогера не первый год удивляются, как ей — матери двух детей — удается лакомиться жирной, мучной и другой калорийной пищей и при этом сохранять стройность фигуры. Сама Дарья не скрывает, что периодически берет себя в руки и сбрасывает вес за счет частого плавания и тренировок в спортзале. В период самоизоляции фанаты ловили девушку на использовании фотошопа, а в холодное время года на помощь ей приходят объемные одежды.

Ранее 5-tv.ru писал, что мокрая Пынзарь в бикини «потравила душу» фанатам.