Немецкие врачи не возражают: Навальный остается в Омске
Медики были приглашены семьей блогера для его транспортировки в Германию.
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Фото, видео: ТАСС / YURI KOCHETKOV; 5-tv.ru
Находящийся в омской больнице в отделении реанимации Алексей Навальный останется под присмотром врачей до стабилизации его состояния. Как сообщает ТАСС, прилетевшие из Германии по просьбе семьи блогера не возражают и полностью согласны с мнением российских коллег.
«Завершился очередной консилиум с участием наших коллег их Германии. Могу сказать, что в БСМП-1 проводится весь комплекс мероприятий, нам никто ничего не возразил, никто не сказал, что мы чего-то не выполняем. В настоящее время он продолжает лечиться в БСМП-1 до стойкой стабилизации состояния», — цитирует агентство главврача больницы Александра Мараховского.
Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.
Позже медики заявили о нетранспортабельности блогера — его сторонники настаивают на перевозке пациента за границу.
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