Принц Гарри назвал Меган Маркл старой

Неосторожная фраза принца Гарри во время-онлайн беседы вызвала обиду и негодование его супруги Меган Маркл, передает портал 7days.ru. Герцог и герцогиня Сассекские вели беседу с участниками опекаемой ими организации — Союза молодежи стран британского содружества. В процессе разговора внук Елизаветы II отметил, что в период пандемии люди ограничили непосредственные контакты и сосредоточились на сетевом общении. Но и в интернете можно сделать массу добрых дел. За это, как указал Гарри, ответственно новое поколение.

«От вас зависит, каким будет этот мир. Мне бы стоило сказать не „от вас“, а „от нас“, но я и моя жена уже чувствуем себя для этого слишком старыми», — заявил 35-летний принц.

Его оборвала на полуслове обескураженная Маркл, которая старше супруга на три года.

«Хватит, Гарри, вовсе мы не старые!» — сказала она с нервной улыбкой на лице. А чтобы муж вновь не выдал чего-нибудь лишнего, перехватила инициативу и заговорила об интернет-троллинге.

Самой герцогине сетевой хейт доставил массу неудобств. После того, как Сассекские отказались от королевских обязанностей и переехали из Великобритании, на Меган посыпался поток негатива. Поклонники британской королевской семьи посчитали, что это она склонила принца к такому шагу и увела подальше от монаршей читы.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцу Гарри придется покинуть США на неопределенный срок.