Принц Гарри назвал Меган Маркл старой

|
Валентин Черников
45

Герцогиня Сассекская прервала супруга на полуслове после его неосторожного высказывания.

Принц Гарри назвал Меган Маркл старой

Фото: www.globallookpress / I-Images

Неосторожная фраза принца Гарри во время-онлайн беседы вызвала обиду и негодование его супруги Меган Маркл, передает портал 7days.ru. Герцог и герцогиня Сассекские вели беседу с участниками опекаемой ими организации — Союза молодежи стран британского содружества. В процессе разговора внук Елизаветы II отметил, что в период пандемии люди ограничили непосредственные контакты и сосредоточились на сетевом общении. Но и в интернете можно сделать массу добрых дел. За это, как указал Гарри, ответственно новое поколение.

«От вас зависит, каким будет этот мир. Мне бы стоило сказать не „от вас“, а „от нас“, но я и моя жена уже чувствуем себя для этого слишком старыми», — заявил 35-летний принц.

Его оборвала на полуслове обескураженная Маркл, которая старше супруга на три года.

«Хватит, Гарри, вовсе мы не старые!» — сказала она с нервной улыбкой на лице. А чтобы муж вновь не выдал чего-нибудь лишнего, перехватила инициативу и заговорила об интернет-троллинге.

Самой герцогине сетевой хейт доставил массу неудобств. После того, как Сассекские отказались от королевских обязанностей и переехали из Великобритании, на Меган посыпался поток негатива. Поклонники британской королевской семьи посчитали, что это она склонила принца к такому шагу и увела подальше от монаршей читы.

Ранее 5-tv.ru писал, что принцу Гарри придется покинуть США на неопределенный срок.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:34
При взрыве газа в Ярославле погибла преподаватель детской школы искусств
2:17
«„Отцы и дети“ нервно курят»: Лобода устроила гламурный фотосет со старшей дочкой
1:55
Тело второй погибшей обнаружили под завалами дома в Ярославле
1:45
Принц Гарри назвал Меган Маркл старой
1:21
Список пострадавших при взрыве газа в доме в Ярославле
1:14
Дворцовый мост в Петербурге засиял цветами триколора в честь Дня флага РФ

Сейчас читают

Любви — 17 лет: Тарзан опубликовал трогательное свадебное видео с Королевой
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой
Как на похоронах прощался с Легкоступовой ее муж?

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок