Netflix обвинили в «сексуализации детей» в новом фильме

|
Андрей Чапыгин
25

Сервис принес извинения за «несоответствующие иллюстрации и образы» в ленте «Милашки»

Netflix обвинили в «сексуализации детей» в новом фильме

Фото: www.globallookpress.com / christophe vandercam

Стриминговый сервис Netflix обвинили в «гиперсексуализации» образов 11-летних девочек и распространении порнографии. Причина — публикация трейлера и постера фильма «Милашки».

Французская картина рассказывает об 11-летней мусульманке Эми, которая начинает заниматься тверком и присоединяется к группе танцовщиц примерно такого же возраста. Впервые фильм был показан на американском фестивале Sundance и получил премию за режиссуру. Прокатчики поставили возрастное ограничение 18+.

Премьера «Милашек» должна была состояться 9 сентября. Недавно начали появляться промо-материалы к фильму: в социальных сетях опубликовали постер и трейлер ленты. В итоге это разозлило общественность. Они увидели в фильме «гиперсексуализацию» образов героинь, а некоторые даже посчитали, что платформа распространяет порнографию.

В ответ на обвинения компания дала официальный ответ. Они извинились за «несоответствующие иллюстрации и образы» и пообещали исправить промо-материалы, а также изменить описание к фильму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ТОП-10 сериалов этого лета стриминговой платформы.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:23
Российская полиция провела акцию в День государственного флага
7:13
«Все очень нечисто»: Валерия озвучила собственную версию гибели Легкоступовой
7:10
22 августа День флага Российской Федерации
7:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
6:51
Какие продукты должны входить в полноценный завтрак — рекомендации диетолога
6:43
«Лето любви»: Седокова с женихом признались в чувствах друг к другу — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 августа, для всех знаков зодиака
«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
«Семья не хотела, чтобы знала пресса»: Кравец раскрыла предсмертную тайну Легкоступовой

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок