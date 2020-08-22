Netflix обвинили в «сексуализации детей» в новом фильме
Сервис принес извинения за «несоответствующие иллюстрации и образы» в ленте «Милашки»
Фото: www.globallookpress.com / christophe vandercam
Стриминговый сервис Netflix обвинили в «гиперсексуализации» образов 11-летних девочек и распространении порнографии. Причина — публикация трейлера и постера фильма «Милашки».
Французская картина рассказывает об 11-летней мусульманке Эми, которая начинает заниматься тверком и присоединяется к группе танцовщиц примерно такого же возраста. Впервые фильм был показан на американском фестивале Sundance и получил премию за режиссуру. Прокатчики поставили возрастное ограничение 18+.
Премьера «Милашек» должна была состояться 9 сентября. Недавно начали появляться промо-материалы к фильму: в социальных сетях опубликовали постер и трейлер ленты. В итоге это разозлило общественность. Они увидели в фильме «гиперсексуализацию» образов героинь, а некоторые даже посчитали, что платформа распространяет порнографию.
The promo image tells you all you need to know. No child should be portrayed like this. pic.twitter.com/91nwBDQNtY— Avery (@ayyverty) August 19, 2020
В ответ на обвинения компания дала официальный ответ. Они извинились за «несоответствующие иллюстрации и образы» и пообещали исправить промо-материалы, а также изменить описание к фильму.
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