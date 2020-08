Netflix обвинили в «сексуализации детей» в новом фильме

Стриминговый сервис Netflix обвинили в «гиперсексуализации» образов 11-летних девочек и распространении порнографии. Причина — публикация трейлера и постера фильма «Милашки».

Французская картина рассказывает об 11-летней мусульманке Эми, которая начинает заниматься тверком и присоединяется к группе танцовщиц примерно такого же возраста. Впервые фильм был показан на американском фестивале Sundance и получил премию за режиссуру. Прокатчики поставили возрастное ограничение 18+.

Премьера «Милашек» должна была состояться 9 сентября. Недавно начали появляться промо-материалы к фильму: в социальных сетях опубликовали постер и трейлер ленты. В итоге это разозлило общественность. Они увидели в фильме «гиперсексуализацию» образов героинь, а некоторые даже посчитали, что платформа распространяет порнографию.

The promo image tells you all you need to know. No child should be portrayed like this. pic.twitter.com/91nwBDQNtY