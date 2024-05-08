Акция «Бессмертный полк» состоялась в Израиле и Турции

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А в столице республики Панама люди пели «Катюшу» и несли портреты родственников-фронтовиков.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

Хранит память о наших героях и каждый участник акции «Бессмертный полк». В турецкой Аланье русскоязычная община прошла по набережной и торжественно спустила в море венок в память о погибших в борьбе с фашизмом.

После минуты молчания состоялся импровизированный митинг. В израильском городе Бат-Ям участники акции, среди которых — ветераны Великой Отечественной войны — прошли колонной от моря по центральному бульвару Независимости к памятнику воинам-евреям, погибшим в боях против нацизма.

В столице республики Панама участники шествия «Бессмертный полк» вместе пели «Катюшу» и несли портреты родственников-фронтовиков.

А в столице Шри-Ланки наши соотечественники прошли маршем под песню из советского кинофильма «Офицеры» — «От героев былых времен». В Баку возложили венки к мемориалу, где захоронены почти полторы тысячи советских воинов.

Тема:
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