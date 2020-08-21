Испугался и убил: задержан подозреваемый в кровавой драме в Подмосковье
Тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями обнаружили в четверг, 20 августа.
Фото: 5-tv.ru
Подозреваемый в убийстве 36-летнего мужчины и 25-летней девушки задержан.
Как стало известно 5-tv.ru, под подозрение попал напарник убитого по бизнесу. Предположительно, у них произошел спор из-за денег, однако мужчина опасался убитого, потому что знал о наличии у него оружия. По предварительной версии, в тот роковой вечер он пришел в дом к своему напарнику и увидел лежащую девушку с пеной у рта. Мужчина испугался, что стал свидетелем преступления и, предположительно, решил убить своего партнера. Эта информация сейчас проверяется.
Сообщается, что у девушки случился приступ эпилепсии.
Страшное убийство произошло в поселке Обухово в Подмосковье. 20 августа мать жертвы обнаружила тело своего сына, рядом с ним находился пистолет. В соседней комнате она увидела 25-летнюю мертвую девушку, которую еще недавно отправляла помогать мужчине по хозяйству.
По версии следствия, мужчина умер от огнестрельного ранения.
Во время обыска полиция обнаружила одиннадцать и восемь миллионов рублей в разных частях двора, а также мину, из-за которой были вызваны саперы.
Погибший был местной знаменитостью. Например, для охраны собственного дома он держал дикого волка. Местные же жители старались не оказываться на этой улице и регулярно жаловались на соседа.
Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии погибших.
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