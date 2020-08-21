Испугался и убил: задержан подозреваемый в кровавой драме в Подмосковье

Подозреваемый в убийстве 36-летнего мужчины и 25-летней девушки задержан.

Как стало известно 5-tv.ru, под подозрение попал напарник убитого по бизнесу. Предположительно, у них произошел спор из-за денег, однако мужчина опасался убитого, потому что знал о наличии у него оружия. По предварительной версии, в тот роковой вечер он пришел в дом к своему напарнику и увидел лежащую девушку с пеной у рта. Мужчина испугался, что стал свидетелем преступления и, предположительно, решил убить своего партнера. Эта информация сейчас проверяется.

Сообщается, что у девушки случился приступ эпилепсии.

Страшное убийство произошло в поселке Обухово в Подмосковье. 20 августа мать жертвы обнаружила тело своего сына, рядом с ним находился пистолет. В соседней комнате она увидела 25-летнюю мертвую девушку, которую еще недавно отправляла помогать мужчине по хозяйству.

5-tv.ru

По версии следствия, мужчина умер от огнестрельного ранения.

Во время обыска полиция обнаружила одиннадцать и восемь миллионов рублей в разных частях двора, а также мину, из-за которой были вызваны саперы.

Погибший был местной знаменитостью. Например, для охраны собственного дома он держал дикого волка. Местные же жители старались не оказываться на этой улице и регулярно жаловались на соседа.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии погибших.