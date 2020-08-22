Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию

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Василий Заика
Эксклюзив 303

На самолете блогера должны вывезти из России в больницу в ФРГ.

Фото, видео: Facebook @navalny

Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников.

В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По шкале Глазго медики определили его самочувствие в 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения, соответствующего биологической смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа.

Жена блогера — Юлия Навальная подписала соответствующее заявление, в котором, помимо прочего, указала, что предупреждена о возможном ухудшении состоянии здоровья супруга во время перелета.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

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