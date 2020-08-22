Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию

Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников.

В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По шкале Глазго медики определили его самочувствие в 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения, соответствующего биологической смерти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа.

Жена блогера — Юлия Навальная подписала соответствующее заявление, в котором, помимо прочего, указала, что предупреждена о возможном ухудшении состоянии здоровья супруга во время перелета.