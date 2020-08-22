Навального вывезли из больницы Омска для транспортировки в Германию
На самолете блогера должны вывезти из России в больницу в ФРГ.
Закрыть
Смотрите также:
«Ни копейки не дал»: стало известно, кто взял на себя организацию похорон Легкоступовой
Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа
Анализы Навального показали вторичные признаки опьянения
Оцененная совесть: семья Захаровых озвучила сумму иска к Ефремову
Появились первые кадры с закрытых похорон Легкоступовой
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
«Откуда взялся? Ни баба, ни мужик»: друг Легкоступовой на похоронах не сдержал слез
«Она бухала с ним»: Наталья Штурм назвала вероятного виновника смерти Легкоступовой
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака
«У него нет денег»: стало известно, о финансовой махинации мужа Легкоступовой
Фото, видео: Facebook @navalny
Алексея Навального поместили в реанимобиль и в настоящий момент везут в аэропорт Омска. Блогер будет проходить лечение за рубежом согласно пожеланию родственников.
В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По шкале Глазго медики определили его самочувствие в 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения, соответствующего биологической смерти.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что блогера Алексея Навального отправят в Германию утром 22 августа.
Жена блогера — Юлия Навальная подписала соответствующее заявление, в котором, помимо прочего, указала, что предупреждена о возможном ухудшении состоянии здоровья супруга во время перелета.
Читайте также
63%
0.33 87.73
0.30
Нашли ошибку?