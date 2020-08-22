Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из России в Германию
Блогер находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Фото: Twitter @Kira_Yarmysh
Борт с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Германию в 4.59 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.
По словам пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, вместе с ним находится его супруга Юлия.
Блогера, который находится в коме, доставили в аэропорт на реанимобиле. В Германии его поместят в лечебное учреждение «Шарите». На транспортировке Навального в другую страну настояли его родственники, хотя медики предупредили супругу блогера о возможном ухудшении состояния больного в связи с перелетом.
В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По шкале Глазго медики определили его самочувствие в 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения, соответствующего биологической смерти.
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