Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из России в Германию

Борт с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Германию в 4.59 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

По словам пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, вместе с ним находится его супруга Юлия.

Блогера, который находится в коме, доставили в аэропорт на реанимобиле. В Германии его поместят в лечебное учреждение «Шарите». На транспортировке Навального в другую страну настояли его родственники, хотя медики предупредили супругу блогера о возможном ухудшении состояния больного в связи с перелетом.

В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По шкале Глазго медики определили его самочувствие в 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения, соответствующего биологической смерти.