Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из России в Германию

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Василий Заика
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Блогер находится в коме, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Самолет с Алексеем Навальным на борту вылетел из России в Германию

Фото: Twitter @Kira_Yarmysh

Борт с Алексеем Навальным на борту вылетел из Омска в Германию в 4.59 по московскому времени. Об этом свидетельствуют данные портала Flightradar.

По словам пресс-секретаря блогера Киры Ярмыш, вместе с ним находится его супруга Юлия.

Блогера, который находится в коме, доставили в аэропорт на реанимобиле. В Германии его поместят в лечебное учреждение «Шарите». На транспортировке Навального в другую страну настояли его родственники, хотя медики предупредили супругу блогера о возможном ухудшении состояния больного в связи с перелетом.

В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. По шкале Глазго медики определили его самочувствие в 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения, соответствующего биологической смерти.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, который выполнял рейс Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в Омске, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. В настоящий момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Первичные результаты его анализов показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

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