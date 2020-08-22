В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей в МФЦ
В ведомстве отметили, что автоинспекторы не перестанут производить осмотр машин и присваивать госномера.
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В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей в многофункциональных центрах (МФЦ). Отмечается, что автоинспекторы продолжат осуществлять осмотр транспортных средств и присваивать им государственные регистрационные знаки.
В свою очередь, в полномочия сотрудников МФЦ будут входить прием-выдача документов и госномеров.
«Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.
Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина вступит в силу 29 августа.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперты оценили идею отмены транспортного налога в РФ.
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