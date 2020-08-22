В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей в МФЦ

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Василий Заика
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В ведомстве отметили, что автоинспекторы не перестанут производить осмотр машин и присваивать госномера.

Фото, видео: РИА Новости / Павел Бедняков; Известия / Александр Казаков, Зураб Джавахадзе, Алексей Майшев ; ТАСС / Астахов Дмитрий

В ГИБДД рассказали о новых правилах регистрации автомобилей в многофункциональных центрах (МФЦ). Отмечается, что автоинспекторы продолжат осуществлять осмотр транспортных средств и присваивать им государственные регистрационные знаки.

В свою очередь, в полномочия сотрудников МФЦ будут входить прием-выдача документов и госномеров.

«Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции», — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Соответствующее постановление премьер-министра РФ Михаила Мишустина вступит в силу 29 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как эксперты оценили идею отмены транспортного налога в РФ.

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