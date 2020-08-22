После известия о разводе с актрисой Кристиной Асмус резидент Comedy Club Гарик Харламов, кажется, пустился во все тяжкие. Так, по крайней мере, думают его поклонники.

Вот, к примеру, совершенно недавно его заприметили в компании очаровательных, но малоизвестных актрис на закрытой вечеринке. Правда, ни с одной из них он так и не уехал домой. А сегодня юморист в открытую начал публиковать в сети фото наследников от именитых селебрити. В частности, от голливудской красавицы Анджелины Джоли, модели Ирины Шейк и российской актрисы Ларисы Гузеевой.

Безусловно, к действительности данные снимки не имеют никакого отношения: юморист всего лишь экспериментирует с новым приложением для смартфона. А в виртуальной реальности, как известно, возможно многое. В том числе, и дети от партнеров-мужчин. Именно поэтому подписчики Харламова стали свидетелями «появления на свет» наследников от коллеги комика Тимура Батрутдинова и актера Гоши Куценко.

«Наши самые умные! Сразу видно!» — поддержал Харламова Куценко.

«Самые симпатичные от Батрутдинова получились! Хотя, кто бы сомневался!»

«От Гузеевой такие очаровашки! Пора вам, Гарик, уже на передачу к ней!»

«Ахаха, а как же Асмус? Быстро вы забыли про нее!» — писали фолловеры артиста.

Впрочем, на подобные вопросы, из разряда провокационных, Харламов отвечать не спешил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Кристина Асмус в ванной раскрыла тайну развода с Гариком Харламовым.