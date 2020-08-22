«А как же Асмус?» — Харламов показал «внебрачных» детей от известных актрис
Комик продолжает то эпатировать, то смешить публику в разгар бракоразводного процесса.
Фото: www.globallookpress / Anna Salynskaya
После известия о разводе с актрисой Кристиной Асмус резидент Comedy Club Гарик Харламов, кажется, пустился во все тяжкие. Так, по крайней мере, думают его поклонники.
Вот, к примеру, совершенно недавно его заприметили в компании очаровательных, но малоизвестных актрис на закрытой вечеринке. Правда, ни с одной из них он так и не уехал домой. А сегодня юморист в открытую начал публиковать в сети фото наследников от именитых селебрити. В частности, от голливудской красавицы Анджелины Джоли, модели Ирины Шейк и российской актрисы Ларисы Гузеевой.
Безусловно, к действительности данные снимки не имеют никакого отношения: юморист всего лишь экспериментирует с новым приложением для смартфона. А в виртуальной реальности, как известно, возможно многое. В том числе, и дети от партнеров-мужчин. Именно поэтому подписчики Харламова стали свидетелями «появления на свет» наследников от коллеги комика Тимура Батрутдинова и актера Гоши Куценко.
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Вот вариант моих детей от Джоли, Шейк, Куценко, Батрухи и ещё кое кого…) листайте
«Наши самые умные! Сразу видно!» — поддержал Харламова Куценко.
«Самые симпатичные от Батрутдинова получились! Хотя, кто бы сомневался!»
«От Гузеевой такие очаровашки! Пора вам, Гарик, уже на передачу к ней!»
«Ахаха, а как же Асмус? Быстро вы забыли про нее!» — писали фолловеры артиста.
Впрочем, на подобные вопросы, из разряда провокационных, Харламов отвечать не спешил.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что обнаженная Кристина Асмус в ванной раскрыла тайну развода с Гариком Харламовым.
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