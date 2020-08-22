Стало известно, как Алексей Навальный перенес перелет в Германию

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Виктория Андреева
Эксклюзив 289

О состоянии блогера сообщил организатор его транспортировки.

Фото, видео: Facebook / Алексей Навальный; 5-tv.ru

Состояние Алексея Навального во время перелета из Омска в Германию, а также при посадке самолета все время оставалось стабильным, передает Bild со ссылкой на Яка Бизела — основателя фонда Cinema of Peace, выславшего воздушное судно за блогером.

В настоящее время Навальный по-прежнему находится в медикаментозной коме. Как отмечает пресс-секретарь Алексея Кира Ярмыш, все это время рядом с ним была супруга Юлия. Именно она, в частности, настояла на госпитализации блогера в Германию для продолжения лечения в клинике «Шарите», несмотря на предостережения российских медиков.

Известно, что до вылета в Германию состояние Навального оценивалось как стабильно тяжелое. По шкале Глазго оно определялось на 4-5 баллов, что всего на один-два балла выше минимального значения равного биологической смерти.

Блогер Алексей Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета рейса Томск — Москва. Экипаж экстренно посадил воздушное судно в городе Омск, где мужчину госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Навального ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Результаты экспресс-анализов блогера показали наличие вторичных признаков опьянения, что могло только усилить эффект от любого токсичного вещества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что медик объяснила, чем обусловлено тяжелое состояние Алексея Навального.

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