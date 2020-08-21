«Просто так в кому никто не впадает»: врач объяснила состояние Навального
Эндокринолог Анна Гончарова поделилась профессиональным мнением о рабочем диагнозе госпитализированного в Омске блогера.
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Фото, видео: Instagram @navalny.jpg; Вконтакте @goncharovadr; 5-tv.ru
Главный врач Омской больницы Александр Мураховский озвучил рабочий диагноз блогера Алексея Навального, впавшего в кому после срочной посадки самолета. Это нарушение углеводного обмена, а к коме привело резкое снижение уровня сахара в крови.
Профессор Анна Гончарова, врач-эндокринолог и доктор медицинских наук, поделилась с 5-tv.ru своим мнением относительно причин состояния Навального.
«Просто так ничего не бывает, — заявила врач. — Значит, были какие-то симптомы, на которые он не обращал внимания. В данном случае это вина пациента, а не врача».
Доктор Гончарова полагает, что у Алексея Навального сахарный диабет, причем давно. Об этом говорит то, что в Омске он впал в гиперсмолярную диабетическую кому.
Такая кома больше известна, как «гипергликемическая», и характеризуется не снижением, а повышением уровня глюкозы — от 33 ммоль/л и выше (при норме до 5,5 ммоль/л), что говорит о нарушении метаболизма при данном тяжелом заболевании. Это одно из наиболее тяжелых и, увы, распространенных осложнений у больных диабетом.
Но без отсутствия информации сложно сказать, был ли у Навального диабет раньше, или он развился в последнее время. В первом случае речь идет о так называемом декомпенсированном диабете, когда пациент, зная о своем диагнозе, отказывается следовать рекомендациям врача, не принимает лекарства, и не делает инъекции инсулина.
«У нас слишком мало информации, — сразу уточнила доктор Гончарова. — Если у человека возникла такая кома, вероятно у него был исходно сахарный диабет. Вероятно. Впервые ли он возникший, или был какое-то время, мы не знаем».
Врач указала на то, что есть категория людей, отрицающих наличие у себя диагноза или выбирающих помощь шарлатанов. В большинстве случаев отказ от лечения заканчивается плачевно.
«Диабет — это серьезная ситуация и требует постоянного контроля, — строго напомнила Анна. — Просто так в кому никто не впадает, она не развивается за пять минут на ровном месте».
Ранее 5-tv.ru писал, чем может кончиться транспортировка Навального в Германию.
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