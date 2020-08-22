Агрессивная, романтичная, коварная. Что скажут о характере женщины черты ее лица?

Говорят, что глаза — зеркало души. Но если разобраться, то рассказать самое сокровенное о человеке могут и другие черты лица. О том, как понять характер женщины, просто взглянув на нее, 5-tv.ru поведала физиогномист Елена Мифф.

По ее словам, основными источниками информации на лице выступают брови, глаза, нос, рот и подбородок. Разумеется, в жизни редко встречаются типажи в чистом виде, но изучив их, вы сможете определять особенности человека издалека.

Вспыльчивые, гневливые женщины, способные на неженские поступки — например, ввязаться в драку, как правило, по словам эксперта, обладают следующими чертами.

«Сильные густые брови, длинный, большого размера для ее формы лица нос. Очень прямая перегородка носа. Это будут, скорее всего, не полные губы. Они могут быть разных форм — например, одна толще, другая тоньше. И это будет, скорее всего, квадратный подбородок», — описала Мифф.

Противоположный образ — особы романтичной и женственной — создается за счет более тонких черт лица. Такие дамы обычно напоминают внешне аристократок былых веков.

«Леди, она, скорее всего, будет обладать треугольным лицом — квадратная часть сверху и заостренный подбородок снизу. У нее будут среднего размера губы и не очень тонкие. Будет достаточно прямой нос, но не очень длинный. И у нее будут хорошо развиты брови — удлиненные к височной части. Это также будет говорить о том, что в нашей утонченной женщине протекает голубая кровь, дворянская», — рассказала физиогномист.

Хитрость и коварство на лице женщины выдадут длинный нос и тонкие губы. Здесь возможны вариации, добавила эксперт. Такие барышни склонны к скрытности и мести.

«У нее, скорее всего, будет треугольный тип лица, либо ближе к квадратной форме. Длинный нос, возможно, кончик его подвисающий. Это, кстати, будет говорить о том, что у нее может быть склонность к математическим наукам. И она может быть неплохим инвестором. У нее могут быть не сильно развитые брови, почти бесцветные. Глаза могут быть глубоко и близко друг к другу посажены. Губы — не только разных форм, но и небольшой рот на самом лице. А у самых хитрых женщин, как правило, тонкие губы, тонкий нос, треугольные лица и маленькие, не факт, что глубоко посаженные глаза», — поделилась Мифф.

Образ идеальной женщины не так замысловат. Не даром ведь говорят, что красота кроется в простоте. Конечно, таких лиц немного, но их отдельные черты встречаются часто у представительниц прекрасного пола.

«Добрая, открытая, мягкая, покладистая женщина — у нее будут не сильно развиты брови, они будут идеальной формы. Это будет маленький нос, слегка вздернутый, его кончик. У нее могут быть пухлые губы правильной формы. И у нее будет овальный подбородок», — обрисовала физиогномист.

Но, поскольку природа щедро мешает краски в своей палитре, чаще всего встречаются лица, наделенные самыми неожиданными сочетаниями черт лица, а, следовательно, и характера. Один из примеров привела Елена Мифф.

«Женщина с сильно развитыми скулами: это женщина властная, характерная, может обладать мужским складом ума и железным стержнем. При этом, если у нее будут правильные губы, брови и нос — не большой, не маленький, не короткий, не длинный — это, конечно, будет огненная смесь», — заключила эксперт.

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