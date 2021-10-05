Негодование или интерес: о чем говорят прикосновения к лицу во время разговора

Все люди, а особенно женщины, касаются своего лица в среднем до 40 раз в час. Сложно даже представить, но это так! Очень часто во время разговора человек испытывает целый спектр эмоций. Ему может казаться, что он хорошо скрывает свои секреты, на деле же он — открытая книга. Физиогномист Елена Мифф раскрыла, что значат наиболее распространенные варианты прикосновения к лицу.

Радость

Во время радости нам особенно сложно дается контроль над собой, так что прикосновение к губам, щекам, лбу, бровям или носу, а также активная мимика и неспособность усидеть на месте подскажут, что человек жутко доволен происходящим.

«Он может просто биться в эмоциях, — пояснила физиогномист. — Это здорово, естественно и натурально».

Злость

О злости и недоверии говорят прикосновения к носу, пристальный взгляд или, реже, стремление отвести взгляд влево.

Коварство

Прикосновение пальцем к височной части лица может скрывать желание человека вас обмануть. Возможно и то, что он просто что-то задумал или мысленно осуждает то, что мы ему говорите.

Скука

Если в процессе интересного разговора собеседник внезапно замолчал и начал слегка почесывать ухо, то стоит остановиться и дать ему шанс высказаться. Возможно, он заскучал или устал от вашей активности.

Что-то не так

Если во время разговора человек слегка подпирает лицо пальцем, это говорит, что ему интересно вас слушать, но что-то в ваших словах его не устраивает. Быть может, он заскучал, но скорее перестал доверять.

Интерес

А вот если собеседник во время разговора дотрагивается до лица всей ладонью, опирается подбородком на обе руки, то ему очень интересно и происходящее, и вы сами.

Именно поэтому важно не только контролировать в общении собственное поведение, но и отслеживать невербальные сигналы со стороны собеседника.

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