Негодование или интерес: о чем говорят прикосновения к лицу во время разговора
Физиогномист рассказала, как характерные движения и жесты могут подсказать собеседнику, о чем вы думаете.
Фото, видео: Instagram @_elena_miff_, 5-tv.ru
Все люди, а особенно женщины, касаются своего лица в среднем до 40 раз в час. Сложно даже представить, но это так! Очень часто во время разговора человек испытывает целый спектр эмоций. Ему может казаться, что он хорошо скрывает свои секреты, на деле же он — открытая книга. Физиогномист Елена Мифф раскрыла, что значат наиболее распространенные варианты прикосновения к лицу.
Радость
Во время радости нам особенно сложно дается контроль над собой, так что прикосновение к губам, щекам, лбу, бровям или носу, а также активная мимика и неспособность усидеть на месте подскажут, что человек жутко доволен происходящим.
«Он может просто биться в эмоциях, — пояснила физиогномист. — Это здорово, естественно и натурально».
Злость
О злости и недоверии говорят прикосновения к носу, пристальный взгляд или, реже, стремление отвести взгляд влево.
Коварство
Прикосновение пальцем к височной части лица может скрывать желание человека вас обмануть. Возможно и то, что он просто что-то задумал или мысленно осуждает то, что мы ему говорите.
Скука
Если в процессе интересного разговора собеседник внезапно замолчал и начал слегка почесывать ухо, то стоит остановиться и дать ему шанс высказаться. Возможно, он заскучал или устал от вашей активности.
Что-то не так
Если во время разговора человек слегка подпирает лицо пальцем, это говорит, что ему интересно вас слушать, но что-то в ваших словах его не устраивает. Быть может, он заскучал, но скорее перестал доверять.
Интерес
А вот если собеседник во время разговора дотрагивается до лица всей ладонью, опирается подбородком на обе руки, то ему очень интересно и происходящее, и вы сами.
Именно поэтому важно не только контролировать в общении собственное поведение, но и отслеживать невербальные сигналы со стороны собеседника.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что физиогномист раскрыла натуру экс-супруга Полины Гагариной, назвав его «волком в овечьей шкуре». Эксперт считает, что дива не просто так ушла от мужа: были очень веские основания.
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