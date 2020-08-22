Стали известны подробности взрыва в доме в Ярославле

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Марина Неруцких
Срочная новость 64

Сотрудники экстренных служб предположили, что конфорки на газовой плите были закрыты.

Фото, видео: ТАСС / Соловьева Анна; ВКонтакте @evgeniyakydrina, @yar_live, @progorod76, @masalova2000

Стали известны подробности взрыва в доме в Ярославле. Сотрудники экстренных служб предположили, что конфорки на газовой плите были закрыты. Есть вероятность, что неисправен был вентиль на трубе. Из-за этого в помещении скопилась газовоздушная смесь. Ее концентрация на кухне была слишком велика для взрыва, но газ распространился по всей квартире.

По одной из версий, пришедшая домой хозяйка жилища, почувствовав запах газа, включила свет, после чего раздался хлопок.

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