«Первый блин — не комом» — в «Турпомощи» объяснили ажитоажный спрос на туры с кешбэком
За первые часы действия специальной программы по поддержке внутреннего туризма россияне раскупили туры на более чем 150 миллионов рублей.
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Фото, видео: www.globallookpress / Ralph Kerpa; ТАСС / Коротаев Артем; 5-tv.ru
Уже можно говорить, что государственная программа внутрироссийских туров с кешбэком получила положительную оценку у путешественников, которая выражается в высоком спросе на такие путевки. Это в интервью 5-tv.ru констатировал директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко. Он отметил, что это не только очень интересная, но и необходимая программа, которая реализуется в России впервые.
«Здесь задачи решаются сразу две. Первая — это то, что российский продукт становится востребованным, и, соответственно, туроператоры увеличивают его разнообразие, диапазон его, это очень важно. И второй момент — мы уже сегодня не можем говорить, совершенно четко, понятно и откровенно, что российский продукт дороже выездного сегмента. Потому что возможность получения такого кешбэка, безусловно, стимулирует путешественников на те места или на тот продукт, который ранее он считал, может быть, для себя недоступным. В первую очередь это то, что от Урала и восточнее. Ну, хотя здесь и Север, и Поволжье, и центральные регионы. Даже те же Москва и Питер сегодня очень к месту с точки зрения возрождения тех потоков, которые были в прошлом году или даже еще зимой», — сказал Осауленко.
По его словам, и туроператоры, и туристы имели возможность заранее подготовиться благодаря широко распространяемой заранее информации — например, те у кого нет карты «Мир», успели ее сделать, а туроператоры тем временем доработали свои договоры.
«То есть работа была сумасшедшая, очень объемная. И безусловно, сегодня мы можем говорить о том, что это все-таки получило определенную оценку. Оценка здесь одна единственная — берет этот продукт турист или не берет. Берет. Мы видим это, достаточно активно, достаточно четко. И это один из серьезных моментов оценочных, который позволяет нам сказать, что первый блин уже точно понятно не получился комом», — заключил директор «Турпомощи».
Как ранее сообщал 5-tv.ru, специальная программа, в рамках которой туристы смогут получить возврат части денег, потраченных на покупку туров или на проживание в гостинице при путешествии по России, стартовала в полночь 21 августа. За несколько первых часов россияне раскупили туры на более чем 150 миллионов рублей. Предложение будет действовать всего неделю — до 28 августа. Путешественники смогут вернуть от пяти до 15 тысяч рублей — в зависимости от выбранного продукта.
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