«Самое серьезное решение за четверть века» — Лукашенко о приведении ВС в боевую готовность

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Светлана Александрова
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Ранее белорусский лидер приказал военному командованию страны применить «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны.

Фото, видео: ТАСС / ANDREI STASEVICH / BELTA / POOL; www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda, Wu Wei

Александр Лукашенко назвал «самым серьезным решением за четверть века» переброску войск к западным границам Белоруссии и приведение их в полную боевую готовность. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Во время посещения пункта дислокации 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады, где Лукашенко провел совещание с руководством силового блока, он констатировал — вместо того чтобы заниматься экономикой страны и другими насущными делами, ему приходится уделять внимание вопросам стабилизации обстановки внутри страны.

«Что меня больше всего беспокоит, к этой внутренней ситуации добавился внешний фактор. Мы видим серьезное шевеление войск НАТО в непосредственной близости от наших границ на территории Польши и Литвы», — приводит пресс-служба слова президента Белоруссии.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, во время визита в Гродно Александр Лукашенко отметил, что против Белоруссии используют сценарий цветных революций. Он заявил, что приказал военному командованию применить «самые жесткие меры» для защиты территориальной целостности страны.

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