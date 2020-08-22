Лукашенко поручил использовать жесткие меры для защиты целостности Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего визита в Гродно дал указание принимать «самые жесткие меры» по защите целостности территории страны. Об этом сообщает «БелТА».

Как считает лидер, происходящее в Белоруссии «идет по плану цветных революций» — возбуждением внутриполитического противостояния внутри государства.

«Оригинальность и особенность ситуации состоит в том, что подключен внешний фактор, что бывает не всегда. Обычно они раскручивают внутри, свергают действующую власть. Но поскольку власть у нас на месте, жестко сопротивляется, подключили внешний фактор», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии считает, что его противники хотят распылить силы военных и правоохранителей, создавая напряжение возле границ страны и, тем самым, отвлекая их от ситуации внутри Белоруссии.

Лидер также заявил, что дал приказ военному командованию страны применить «самые жесткие меры», чтобы защитить целостность территории Белоруссии.

Александр Лукашенко дал указание министру обороны и командующему Западным оперативным командованием предпринять все усилия, чтобы «защитить прежде всего западную жемчужину Беларуси с центром в Гродно».

«С принятием самых жестких мер по защите территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул президент Белоруссии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лукашенко обвинил Запад в использовании Белоруссии против России.