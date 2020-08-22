Главный храм Вооруженных сил РФ в Подмосковье украсила подсветка триколора в День флага РФ

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Молодцова Анна
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День государственного флага РФ был учрежден указом президента в 1994 году.

Фото, видео: ТАСС / Шарифулин Валерий, Минобороны РФ

В честь Дня государственного флага РФ, который празднуется 22 августа, стены главного храма Вооруженных сил РФ в Кубинке окрасили в цвета российского триколора.

«В этот день в 20:30 мск стены патриаршего собора в Кубинке окрасили в цвета государственного флага в честь величия России, славы русского оружия и преданности Богу», – сообщили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что исторически красный цвет символизирует державность, синий — иконографический цвет Богородицы, а белый цвет означает свободу и независимость.

День государственного флага РФ 22 августа был учрежден указом президента России в 1994 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в этом году в честь праздника состоялось большое количество мероприятий в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. Так, в Москве ночью в цвета российского триколора окрасилась Останкинская башня. Кроме того, государственные флаги были установлены в самых красивых уголках страны, включая гору Эльбрус в Кабардино-Балкарии, на фоне Крымского моста и в других местах.

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