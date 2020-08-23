Толкалина в мокром платье объявила конкурс на «самое забористое хамство»
Известная артистка театра и кино опубликовала провокационный снимок с неоднозначным комментарием.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Победившая коронавирус Любовь Толкалина смутила фанатов провокационном снимком в мокром просвечивающем платье. Для съемок артистка выбрала галечное побережье Крыма неподалеку от поселка Гаспра. Фотография размещена в Instagram с не менее интригующей надписью.
«Для тех, кто еще не написал про коленки, возраст, не дал советов, к каким врачам пойти, указывает на болезни… Для тех, кто внимательно разглядит бесстыдство и еще что-нибудь, что мне даже и в голову не может прийти… Для тех, кто лупит по поверхности и обязательно задаст вопрос „зачем“… Давайте… Конкурс на самое забористое хамство!!!» — объявила актриса театра и кино.
По всей видимости, Толкалина очень устала от критики в свой адрес и попыталась хоть как-то защититься, но подписчики звезды вызов моментально приняли. Буквально за 12 часов под постом появилось более 1700 комментариев. Аудитория разделилась на два лагеря: хейтеров и армию поддержки.
Первые в очередной раз призвали артистку к благоразумности и попросили перестать демонстрировать те части тела, которые должны быть скрыты от чужих взглядов.
«Бабушка, что с вами случилось, зачем так оголяться?!»
«Вы делаете это от скуки?»
«Фу! Срамота!» — возмутились фолловеры.
Однако многие встали на защиту 42-летней актрисы, снявшейся в сотне отечественных фильмов.
«Как бабочка»;
«Прекрасная русалка»;
«Очень чувственная! Красивая и загадочная! А еще, мне очень нравятся Ваши идеи с фотографиями на природе!» — поддержали известную артистку подписчики.
Не прошли мимо столь резонансной публикации и многие селебрити.
«Ты прекрасна Любань! Можешь выкладывать одну за другой свои улыбки, глаза и их сопровождение! Мы всегда оценим эту гармонию!» — расхвалил Толкалину актер Гоша Куценко.
Любовь Толкалина последние месяцы живет в Крыму и часто балует фанатов фотографиями с черноморского побережья. В июле этого года артистка прекратила отношения с британским композитором Саймоном Бассом. Им приходилось жить на две страны, и в какой-то момент возлюбленные поняли, что чувства охладели.
Актриса никогда не была замужем официально. От кинорежиссера Егора Кончаловского, с которым она проживала в незарегистрированном браке вплоть до 2017 года, у нее 19 лет назад родилась дочь.
Ранее 5-tv.ru сообщил о том, что Любовь Толкалина перенесла коронавирусную инфекцию.
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