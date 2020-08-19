«Поздравьте меня!» — Толкалина переболела коронавирусом
Врачи нашли в крови актрисы антитела к COVID–19.
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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Число российских звезд, инфицированных коронавирусом, пополнила актриса театра и кино Любовь Толкалина. О своем выздоровлении она сообщила поклонникам в Instagram. Этот факт подтвердили результаты ее анализов крови.
«Поздравьте меня! У меня два отрицательных и антитела!» — написала Толкалина.
Автор поста сопроводила запись новой фотографией в белом платье с открытым плечом и глубоким декольте. На снимке звезда экрана выглядит, как обычно, свежо и молодо.
Фолловеры не стали тянуть с поздравлениями и порадовались за любимицу. Однако многих волновали вопросы о течении и лечении болезни. Их знаменитость предпочла обойти.
«Я не в теме, это означает, что у тебя иммунитет?» — спросил один из подписчиков.
«Все позади», — ответила актриса.
«А почему должно быть по-другому?» — поинтересовался другой.
«Потому что было по-другому», — заинтриговала Любовь.
Не исключено, что под натиском просьб актриса приоткроет этот секрет позже.
Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина похвасталась картиной своей дочери. Актриса рассказала, что девочка начала рисовать когда ей едва исполнился год, а первым холстом для ее творения стал диплом из ВГИКа.
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