Число российских звезд, инфицированных коронавирусом, пополнила актриса театра и кино Любовь Толкалина. О своем выздоровлении она сообщила поклонникам в Instagram. Этот факт подтвердили результаты ее анализов крови.

«Поздравьте меня! У меня два отрицательных и антитела!» — написала Толкалина.

Автор поста сопроводила запись новой фотографией в белом платье с открытым плечом и глубоким декольте. На снимке звезда экрана выглядит, как обычно, свежо и молодо.

Instagram @tolkalinaliuba

Фолловеры не стали тянуть с поздравлениями и порадовались за любимицу. Однако многих волновали вопросы о течении и лечении болезни. Их знаменитость предпочла обойти.

«Я не в теме, это означает, что у тебя иммунитет?» — спросил один из подписчиков.

«Все позади», — ответила актриса.

«А почему должно быть по-другому?» — поинтересовался другой.

«Потому что было по-другому», — заинтриговала Любовь.

Не исключено, что под натиском просьб актриса приоткроет этот секрет позже.

Ранее 5-tv.ru писал, что Любовь Толкалина похвасталась картиной своей дочери. Актриса рассказала, что девочка начала рисовать когда ей едва исполнился год, а первым холстом для ее творения стал диплом из ВГИКа.