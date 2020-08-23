«Складки фотошопить не стала»: Кудрявцева показала фигуру без ретуши

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Татьяна Меркер
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Телеведущая, перенесшая удаление грудных имплантов, не стесняется делиться откровенными фото.

Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева с дочкой Марией отдыхает на турецком курорте, откуда активно публикует фотографии в своем профиле Instagram

На последнем снимке подписчики отметили натуральность и отсутствие комплексов у 49-летней звезды. Ведущая, которая в 2019 году перенесла операцию по удалению порванного грудного импланта, выложила снимок в подчеркивающем формы купальнике.Instagram @leratv

На фото Валерия сидит в позе, которая создает складку на боку. Красный купальник в горох с высокой посадкой не скрывает недостатка, но и сама Кудрявцева не стала ретушировать недочет снимка.

«Такая настоящая»;

«Какая же вы красивая»;

«Даже складочки фотошопить не стала», — комментировали фанаты.

Как сообщает «Экспресс газета», удаление имплантов потребовалась Кудрявцевой, когда один из них порвался и силикон попал в ткани. По словам пациентки, вмешательство было очень агрессивным, но операция прошла успешно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кудрявцева рассказала о тяготах семейной жизни.

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