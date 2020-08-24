У излечившихся от COVID-19 пациентов «следы» вируса обнаружили в сердце

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Татьяна Меркер
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Ученые установили, что коронавирус воздействует на организм даже в том случае, если болезнь протекает бессимптомно.

У излечившихся от COVID-19 пациентов «следы» вируса обнаружили в сердце

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Тема:
Эпидемия коронавируса

Ученые из Германии в клинике Майнца обследовали пациентов, которым удалось вылечиться от COVID-19, и выяснили, что следы вируса сохранились в их сердечной мышце. Научная статья об этом была опубликована в журнале Oxford Academic.

Пациенты младше сорока лет и ведущие активный образ жизни попадали в больницу, предположительно, с миокардитом. Однако позже было подтверждено, что все они несколько недель назад перенесли коронавирус.

Профессор Немецкого центра сердечно-сосудистых исследований Филип Венцель объяснил, что с помощью биопсии сердечной мышцы вирус можно обнаружить даже когда заболевание уже побеждено или протекает бессимптомно.

Также авторы исследования отметили, что пока врачам с трудом удается изучить долговременные последствия заболевания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ВОЗ объяснили, с какого возраста рекомендуется носить маски.

Тема:
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