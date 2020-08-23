У артистов театра имени Вахтангова обнаружен коронавирус

У двух артистов московского театра имени Вахтангова обнаружен коронавирус. Об этом сообщил директор учреждения культуры Кирилл Крок, однако имена заразившихся уточнять не стал. Известно лишь, что они были задействованы в репетициях спектакля «Соломенная шляпка». Сейчас они приостановлены, а часть труппы, принимавшая в них участие отправлена по домам.

«Все, кто были заняты в репетиции этого спектакля, повторно проходят тест, получают справки, и потом мы примем решение о возобновлении репетиций. Это около 25 человек», — цитирует Крока Интерфакс.

Директор театра надеется, что инфекция не распространится дальше, и на открытии сезона этот случай никак не отразится.

По информации РИА Новости, прежде чем приступить к работе над спектаклем, все артисты прошли тесты на коронавирус и у всех он был отрицательный. Это было 1 августа.

«Те, кого мы вызываем на работу, обязательно сдают тесты прямо в театре, потому что мы заключили договор с лабораторией, которая приезжает в театр и делает тесты», — приводит агентство слова Крока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус выявлен у 30 артистов Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Трое из них госпитализированы, остальные лечатся дома. Сам театр после дезинфекции возобновил работу в обычном режиме.