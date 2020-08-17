Число заразившихся коронавирусом артистов Мариинского театра возросло

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Светлана Александрова
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Сам театр уже возобновил работу после дезинфекции.

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, Известия / Сергей Коньков ; www.globallookpress.com / MFA Russia, Semen Likhodeev, Komsomolskaya Pravda, Zamir Usmanov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом артистов Мариинского театра возросло до 30. Как пояснила руководитель отдела эпиднадзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, это в основном артисты балета. Трое из них находятся в больнице, остальные изолированы дома, у большинства болезнь протекает в легкой форме, сообщает Интерфакс.

По словам Чхинджерии, работа всех площадок Мариинского театра была остановлена 15 августа. Сейчас, после дезинфекции, учреждение работает в прежнем режиме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 8 августа стало известно, что группа артистов театра отстранена от работы и отправлена по домам после того, как все они пожаловались на плохое самочувствие. Им был сделан тест на коронавирус, диагноз подтвердился у 24 артистов, троим потребовалась госпитализация.

Тема:
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