Число заразившихся коронавирусом артистов Мариинского театра возросло до 30. Как пояснила руководитель отдела эпиднадзора петербургского управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия, это в основном артисты балета. Трое из них находятся в больнице, остальные изолированы дома, у большинства болезнь протекает в легкой форме, сообщает Интерфакс.

По словам Чхинджерии, работа всех площадок Мариинского театра была остановлена 15 августа. Сейчас, после дезинфекции, учреждение работает в прежнем режиме.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 8 августа стало известно, что группа артистов театра отстранена от работы и отправлена по домам после того, как все они пожаловались на плохое самочувствие. Им был сделан тест на коронавирус, диагноз подтвердился у 24 артистов, троим потребовалась госпитализация.