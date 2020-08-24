🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, растущая Луна в Скорпионе — период для существенных поступков и заложения фундамента новой жизни. В этот день можно решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к которым не было прямого доступа. Благоприятное время на раскрытия тайн и нахождения потерянных вещей.

♈ Овен

Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом и без ваших усилий. Вселенная старается помочь вам двигаться вперед и для этого посылает на помощь правильных людей. Расслабьтесь и наблюдайте.

Космический совет: Вселенная работает на вас.

♉ Телец

Сложный период для тех, кто находится на ранней стадии романтических отношений. Вам может показаться, что партнер от вас отдаляется. Вероятнее всего, он тоже проходит через собственные испытания. Проявите терпение, скоро все наладится.

Космический совет: терпение и еще раз терпение.

♊ Близнецы

Вы знаете, что нужно сделать, но не решаетесь. Думаете, будто занимаете чужое место в этом мире. Но никто не сделает грязную работу за вас. Вместо того, чтобы прятаться от себя, встретитесь лицом к лицу с внутренними демонами и избавьтесь от них.

Космический совет: пришло время столкнуться со своими страхами.

♋ Рак

Порой путь к успеху вымощен неудачами и задержками. Выйдете за рамки привычных иллюзий и расширьте собственное видение. Вы справитесь с этим, когда научитесь доверять и уступать. Иногда шаг назад на деле означает два шага вперед.

Космический совет: задержки и трудности — тоже часть плана.