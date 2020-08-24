🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, растущая Луна в Скорпионе — период для существенных поступков и заложения фундамента новой жизни.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, растущая Луна в Скорпионе — период для существенных поступков и заложения фундамента новой жизни. В этот день можно решить долго не поддававшуюся задачу, взяться за проблемы, к которым не было прямого доступа. Благоприятное время на раскрытия тайн и нахождения потерянных вещей.
♈ Овен
Обстоятельства складываются для вас наилучшим образом и без ваших усилий. Вселенная старается помочь вам двигаться вперед и для этого посылает на помощь правильных людей. Расслабьтесь и наблюдайте.
Космический совет: Вселенная работает на вас.
♉ Телец
Сложный период для тех, кто находится на ранней стадии романтических отношений. Вам может показаться, что партнер от вас отдаляется. Вероятнее всего, он тоже проходит через собственные испытания. Проявите терпение, скоро все наладится.
Космический совет: терпение и еще раз терпение.
♊ Близнецы
Вы знаете, что нужно сделать, но не решаетесь. Думаете, будто занимаете чужое место в этом мире. Но никто не сделает грязную работу за вас. Вместо того, чтобы прятаться от себя, встретитесь лицом к лицу с внутренними демонами и избавьтесь от них.
Космический совет: пришло время столкнуться со своими страхами.
♋ Рак
Порой путь к успеху вымощен неудачами и задержками. Выйдете за рамки привычных иллюзий и расширьте собственное видение. Вы справитесь с этим, когда научитесь доверять и уступать. Иногда шаг назад на деле означает два шага вперед.
Космический совет: задержки и трудности — тоже часть плана.
♌ Лев
Вы потеряли свое Я в поисках духовного просветления. Священные тексты увлекают вас не туда. Слушайте свою интуицию и почувствуйте прямую связь с высшими силами. Отриньте скепсис и доверьтесь знаниям, которыми с вами делится Вселенная.
Космический совет: у вас прямая связь с божественным началом.
♍ Дева
Не всех людей из вашего окружения можно назвать союзниками. Некоторые из них играют на другой стороне. Не принимайте ничего за чистую монету и не раскрывайтесь перед малознакомыми лицами целиком. Есть вероятность, что этим воспользуются.
Космический совет: не всем нужно доверять.
♎ Весы
Для вас наступает божественное время, период единения с мирозданием. Пора творить чудеса и смотреть, как сбываются ваши мечты. Это награда за вашу прошлую карму. Если вы столкнулись с финансовыми трудностями, знайте: скоро они пройдут.
Космический совет: мечты сбываются.
♏ Скорпион
Вы желаете любви на уровне разума, тела и души. Проблема в том, что ваш партнер хочет лишь телесного проявления этого чувства и не желает переходить на более глубокий уровень. Пока вы идете на этот компромисс, но пора реализовать свои желания.
Космический совет: пришло время выразить свои истинные потребности.
♐ Стрелец
Не забывайте, что вы — творец своей судьбы и можете менять сценарий, когда заходите. Вместо беспокойств из разряда «как и почему» настройтесь на позитивные изменение и воспользуйтесь силой намерения. Вселения подстроится под вас.
Космический совет: помните о присущей вам силе.
♑ Козерог
Наступает время перемен. Доверяйте тому, что происходит за кулисами, даже если не видите преобразований на переднем плане. Проявите осмотрительность в финансовой сфере. Заимейте запасной план или дополнительный источник дохода.
Космический совет: доверяйте тому, что происходит за кулисами.
♒ Водолей
Вы годами сомневались в собственном потенциале и отдавали силу тем, кто этого не заслуживал. Пора вспомнить, чего вы стоите. Этот период может стать для вас поворотным как в личном, так и в профессиональном плане. Никто не сделает за вас первый шаг.
Космический совет: время призвать свою силу.
♊ Рыбы
Скажите «прощай» своим страхам и замените неуверенность в себе любовью и принятием. У вас есть священная миссия, и она дана вам не просто так. Однако вам предстоит многому научиться. Совершенствуйте навыки, проведите больше времени с наставниками.
Космический совет: пора начать игру.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.
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