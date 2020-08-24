Расстроенные фанаты ПСЖ чуть не разнесли Париж

Париж этой ночью превратился в поле боя. Массовые беспорядки в центре города устроили фанаты футбольной команды Paris Saint-Germain (ПСЖ). Поводом послужил финал Лиги Чемпионов, в котором французы уступили мюнхенской «Баварии». Болельщики жгли файеры, взрывали петарды, а затем попытались штурмовать перекрытую площадь Шарля де Голля.

В ответ полиция применила слезоточивый газ. Более 20-ти человек — задержали. Впрочем, по данным некоторых СМИ, беспорядки отчасти спровоцировали сами правоохранители — причем, еще во время матча.

Так, бойцы спецназа ворвались в один из спорт-баров и стали бить резиновыми дубинками тех, кто не соблюдал безопасную дистанцию и не надел маски.