Более 600 человек получили награды за возведение Главного храма ВС в Подмосковье

Владимир Путин наградил участников строительства Главного храма Вооруженных сил в подмосковном парке «Патриот». Ордена «За заслуги перед отечеством» получили настоятель храма, секретарь художественного совета и глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Русской Православной Церкви.

Вместе с государственными наградами было присуждено более 600 ведомственных. Об этом на концерте в честь участников проекта говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что строительство храма и галереи «Дорога памяти» заняли 538 дней.

«Нам хотелось, и, я думаю, у нас это получилось, чтобы здесь были фотографии и имена, если нет фотографий, всех без исключения участников Великой Отечественной войны на стороне Советского союза, на стороне России», — подчеркнул Шойгу.

Он также высоко оценил помощь волонтеров и военных атташе, которые собрали землю с воинских могил по всему миру. Главный храм Вооруженных сил был освящен в июне в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу провел инспекцию на Камчатке.