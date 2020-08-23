На форуме «Армия-2020» «Ростех» анонсировал новый контракт с Турцией на поставку C-400

Новый контракт с Турцией на поставку систем ПВО С-400 Россия может подписать в следующем году. Об этом заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», который начал работу в воскресенье в Подмосковье - на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка.

«Думаю, что до конца года не подпишем», — цитирует Чемезова «Интерфакс».

Глава «Ростеха» также сообщил, что несмотря на «неблагоприятные внешние факторы» и ограничения, госкорпорация по-прежнему успешно развивает военно-техническое сотрудничество с другими странами.

«По итогам прошлого года экспорт российской продукции военного назначения превысил 15 миллиардов долларов. Портфель заказов держится в районе $50 миллиардов», — уточнил Чемезов.

По его словам, большую часть экспорта составляет авиационная техника, но востребованы также системы ПВО и ПРО, в том числе и С-400.

Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа. Первые три дня он будет работать только для специалистов, затем с экспозицией смогут познакомиться все желающие. Как сообщили ранее в Минобороны, ожидается, что на форум прибудут гости из более чем 90 стран, при этом 18 делегаций будут возглавлять министры и заместители министров обороны. Свою продукцию — около 28 тысяч образцов вооружений и техники — представляют более полутора тысяч российских и зарубежных компаний.

В связи с пандемией COVID-19 на форуме и Армейских играх, которые стартуют сегодня же, предпринимаются согласованные с Роспотребнадзором и Минздравом России меры безопасности: все участники и гости должны носить маски, а члены иностранных делегаций и журналисты должны предоставлять справки об отсутствии коронавируса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концерн «Калашников» представит на форуме «Армия-2020» прототип нового ручного пулемета РПК-16.