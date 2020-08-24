У Кэти Перри пошел десятый месяц беременности
Звезда всерьез переживает, что ее ребенок «не планирует выходить».
Фото: www.globallookpress.com © Mayer/face to face
Певица Кэти Перри, беременная от Орландо Блума, носит ребенка значительно дольше привычного срока. Звезда должна была родить больше месяца назад, что заставляет ее сильно волноваться, сообщает «Экспресс газета».
Перри делится в сетях снимками с огромным животом и часто подчеркивает, что она уже изрядно устала. Переживания она пытается передать через шутки и остроты в интервью и в профилях в социальных сетях. Не так давно в эфире радиостанции Hits Radio она назвала себя неповоротливой уткой, а в твиттере даже выступила с официальным обращением.
«Петиция: обновить все фильмы и сериалы, которые вещают, что беременность длится всего девять месяцев», — написала Кэти в твиттере.
Фанаты певицы переживают за здоровье малыша и его звездной мамочки. Многие уверены, что после такой долгой беременности, роды будут очень сложными.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беременная Кэти Перри полностью оголилась в новом клипе.
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