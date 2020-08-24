У Кэти Перри пошел десятый месяц беременности

|
Татьяна Меркер
26

Звезда всерьез переживает, что ее ребенок «не планирует выходить».

У Кэти Перри пошел десятый месяц беременности

Фото: www.globallookpress.com © Mayer/face to face

Певица Кэти Перри, беременная от Орландо Блума, носит ребенка значительно дольше привычного срока. Звезда должна была родить больше месяца назад, что заставляет ее сильно волноваться, сообщает «Экспресс газета».

Перри делится в сетях снимками с огромным животом и часто подчеркивает, что она уже изрядно устала. Переживания она пытается передать через шутки и остроты в интервью и в профилях в социальных сетях. Не так давно в эфире радиостанции Hits Radio она назвала себя неповоротливой уткой, а в твиттере даже выступила с официальным обращением.

Instagram @katyperry

«Петиция: обновить все фильмы и сериалы, которые вещают, что беременность длится всего девять месяцев», — написала Кэти в твиттере.

Фанаты певицы переживают за здоровье малыша и его звездной мамочки. Многие уверены, что после такой долгой беременности, роды будут очень сложными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Беременная Кэти Перри полностью оголилась в новом клипе.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
74.10
0.33 87.73
0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:39
«Дело, а не хайп»: почему актер Ефремов отказался от услуг защитника Пашаева
12:31
У Кэти Перри пошел десятый месяц беременности
12:25
Минприроды РФ отреагировало на инициативу создания заповедника на горе Куштау
12:23
Более ста жильцов остаются в гостиницах после взрыва газа в Ярославле
12:13
В ЮАР умер один из старейших людей на планете в возрасте 116 лет
11:53
«Все идет к обвинительному приговору»: Добровинский получил «сверхинтересную» информацию по делу Ефремова

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, обладающих необъяснимой силой
Специалисты берлинской клиники дали свою оценку состояния Навального
«Спящая красавица»: Пригожин показал, как Валерия в купальнике задремала на пляже

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок