Мучительная неуверенность: почему возникает беспричинная ревность и как с ней бороться

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Татьяна Меркер
Эксклюзив 57

Психолог Татьяна Власевская рассказала, как справиться с пагубными чувствами недоверия и отверженности.

Фото, видео: www.globallookpress.com © Roman Märzinger / CHROMORANGE

Беспричинная ревность, как бы комично это ни звучало, обязательно имеет свою причину, которая в основном закладывается еще в детстве. Психолог Татьяна Власевская, рассказала, что ревность может возникать не только между мужчиной и женщиной. Это чувство также проявляется в отношении родителей и друзей, его важно не замалчивать и не отодвигать.

Беспричинным чувство ревности может казаться лишь на первый взгляд, потому что это всегда свидетельство о травмирующем событии. Чаще всего проблемы и травмы человека возникают еще в детские годы, во многом из-за конфликтных отношений с родителями

«Ребенок может ощущать себя ненужным, не понимать своего места. Например, он ревнует маму к папе или папу к маме и не понимает, что родительская любовь — она другая. Тогда у него закрадываются сомнения о том, что он не на своем месте, он мешает родителям», — объяснила психолог.

Такие взаимоотношения могут травмировать ребенка, заложить ему комплексы и отложиться эмоциональным блоком. В последствии у него будет возникать потребность в подтверждении любви и искренности окружающих к нему.

Ревность возникает также между друзьями и подругами. Заложенное в детстве чувство отверженности может заставить человека специально искать и создавать ситуации, в которых его предадут или выставят в дурном свете. Это происходит неосознанно и может создать большие проблемы в общении с людьми во взрослом возрасте.

Бороться с этим пагубным чувством Татьяна Власевская советует методом «радикального прощения». Он заключается в работе человека со своими комплексами и барьерами, а также прощении людей, которые, по мнению человека, в них повинны.

«Чувства, которые он пережил, были интерпретацией ситуации, которая происходила на самом деле. Нужно пересмотреть свою жизнь и понять, что это не имеет к вам никакого отношения», — пояснила Татьяна Василевская.

Пущенные на самотек проблемы люди приносят и в отношения с партнером. Тогда к возлюбленному или возлюбленной возникает беспричинная ревность, желание специально создать ситуацию, в которой ему/ей изменят или совершат подлость.

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