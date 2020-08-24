В Белоруссии задержали двух оппозиционеров за «организацию протестов»

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Виктория Андреева
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В настоящее время Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова находятся под стражей.

В Белоруссии задержали двух оппозиционеров за «организацию протестов»

Фото: ТАСС / Валерий Шарифулин

Двое членов координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии — Сергей Дылевский и Ольга Ковалькова — задержаны в Минске, передает издание «Белорусский партизан».

Отмечается, что бойцы ОМОНа провели задержание оппозиционеров днем 24 августа на проходной Минского тракторного завода (МТЗ). Обоих поместили в автозак. Позже Дылевскому и Ковальковой предъявили обвинение в организации незаконного массового мероприятия. Эту информацию подтвердили исполнительный директор КС Антон Раднянков, а также пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич.

«Действительно, они задержаны в рамках начатого в отношении них административного процесса», — цитирует РИА Новости представителя МВД.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 23 августа, члены оппозиции приняли участие в акции протеста на площади Независимости в Минске. По официальной информации, там присутствовали около 20 тысяч человек.

Мария Колесникова, будучи соратницей несостоявшегося кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, призывала граждан продолжать забастовки. Вместе с тем бывший директор Купаловского театра Павел Латушко заявил, что никто не посмеет свергать власть в стране насильственным методом. В частности отметил, что и КС не наделен такими полномочиями и не ставит перед собой подобных задач.

Позже Колесникова вместе с коллегами-оппозиционерами Ковальковой и Латушко провели демонстрантов по проспекту Победителей к стеле «Минск — город-герой». 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мужчина, пропавший в Минске после акции протеста, был найден мертвым в лесу.

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