Оппозиция требует расследования по факту передачи оружия 15-летнему сыну Лукашенко

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Виктория Андреева
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Инцидент произошел во время масштабной акции протеста в Минске.

Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ БелТА, President.gov.by

Факт передачи несовершеннолетнему сыну президента Белоруссии Александра Лукашенко огнестрельного оружия не должен остаться безнаказанным, считают в координационном совете оппозиции страны. В ходе пресс-конференции 24 августа член президиума КС Мария Колесникова настаивала на проведении расследования.

«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему требует проверки и реакции компетентных органов. Мы просим обратить на это внимание», — цитирует оппозиционера RT.

Колесникова подчеркнула, что считает как минимум «странным», когда человек, управляющий государством вдруг начинает «бегать в очень странной одежде с очень странным оружием в центре Минска».

Telegram / Пул Первого

В минувшее воскресенье, 23 августа, глава республики Александр Лукашенко мониторил протесты в столице Белоруссии с воздуха. Политик вместе с 15-летним сыном Николаем облетал территорию на вертолете. При этом оба были вооружены автоматами.  

President.gov.by

Ранее 5-tv.ru рассказал, как председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал появление в Минске вооруженных Александра Лукашенко и его наследника.

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