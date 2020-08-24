Видео: Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни»
Шоумен и Алексей Кабанов напали друг на друга с кулаками в одном из ночных заведений в Московской области.
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Фото, видео: ТАСС / Сергей Коньков, 5-tv.ru
Известный шоумен Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» Алексеем Кабановым в одном из ночных заведений города Мытищи в Московской области. Потасовка произошла в ночь с 22 на 23 августа.
На видео, оказавшемся в распоряжении 5-tv.ru, можно увидеть, что Барецкий и звезда «Фабрики звезд» набросились друг на друга с кулаками, с каждой секундой все больше распаляясь. Неизвестно чем бы закончилась потасовка, если бы участников драки не разнял подошедший мужчина. Что стало причиной конфликта между музыкантами — неизвестно.
К слову, Барецкий нередко становился участником драк. В 2017 году Барецкий «сцепился» с исполнителем Элвином Греем в ночном клубе в Казани, а в 2019 году о нападении шоумена во время открытия одной из столичных клиник заявил сын Никаса Сафронова Лука Затравкин.
Ранее 5-tv.ru писал о лжепомощнике прокурора, который в драке лишился дорогих часов и вставных зубов.
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