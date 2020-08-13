Видео: Лжепомощник прокурора в драке лишился Rolex и вставных зубов

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Валентин Черников
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Теперь побитому мужчине грозит уголовное наказание.

Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

В результате драки в центре Москвы полиции удалось выявить афериста, который долгое время выдавал себя за помощника прокурора. Как стало известно 5-tv.ru, в ночь на 10 августа в магазине на Садовой-Триумфальной улице произошел конфликт между 30-летним мужчиной и двумя неизвестными. Он предложил молодым людям выйти на улицу, где словесная перепалка вскоре переросла в потасовку. Ее участники нанесли друг другу травмы, после чего двое неизвестных скрылись. Случившееся зафиксировала камера наружного наблюдения.

Потерпевший обратился в полицию и заявил о нанесенном ему ущербе. По словам пострадавшего, во время драки ему повредили два вставных керамических зуба, которые обошлись в 140 тысяч рублей, разбили наручные часы Rolex за 750 тысяч и порвали майку Dolce & Gabbana стоимостью 30 тысяч. Итого общая сумма ущерба составила 920 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские вскрыли любопытные подробности о личности потерпевшего. Как оказалось, при себе он имел поддельное удостоверение сотрудника столичной прокуратуры. Когда обман вскрылся, лжепомощник прокурора попытался уничтожить документ, но не успел. Как установили правоохранители, аферист был ранее судим. Ведется расследование.

Ранее 5-tv.ru писал, что рецидивист забил до смерти юного каратиста под Воронежем.

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