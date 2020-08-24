Уголовное дело возбуждено после нападения сектантов на журналиста РЕН ТВ

По факту нападения на корреспондента РЕН ТВ Ивана Литомина со стороны адептов «секты Виссариона» возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». Об этом говорится в сообщении на сайте Главного следственного управления РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасии.

Нападение на журналиста произошло 23 августа во время съемок репортажа о мошеннических схемах религиозного движения после жалоб бывшей прихожанки сообщества. Съемочная группа смогла внедриться в секту под легендой о том, что один бизнесмен хочет сделать крупное пожертвование. Литомин и оператор телеканала приехали в таежный поселок Жаровск Курагинского района Красноярского края, в котором находится организация. Когда адепты увидели аппаратуру, они напали на журналистов и изъяли у них всю технику, включая мобильные телефоны.

Как рассказал корреспондент, около десяти участников сообщества избивали их и насильно удерживали на территории поселка. При этом журналисты не могли обратиться за помощью из-за отсутствия связи.

На данный момент правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается. Участникам нападения может грозить штраф до 80 тысяч рублей либо исправительные работы до года.

«Секта Виссариона», которая официально носит название «Церкви Последнего Завета», — это новое религиозное движение, основанное бывшим инспектором ДПС Сергеем Торопом, более известным как Виссарион. Адепты общины живут в собственном поселении в красноярской тайге. Ранее бывшая участница секты заявила о мошенничестве главы общины Виссариона, которому отдала деньги от продажи комнаты в Москве. Несмотря на то, что женщине обещали приобрести жилье на территории организации, ей и ее сыну пришлось «бомжевать».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что руководителя секты «Орден пути» отправили в СИЗО.