В России начались испытания новейшего ЗРК С-500 «Прометей»

|
Виктория Андреева
34

О том, когда уникальная система поступит на вооружение, рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

В России начались испытания новейшего ЗРК С-500 «Прометей»

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» стартовали в России в понедельник, 24 августа. Об этом в комментарии РИА Новости заявил вице-премьер Юрий Борисов, присутствовавший на форуме «Армия-2020».

В интервью государственный деятель отметил, что одновременно с этим полным ходом идет подготовка к серийному производству суперсовременной системы.

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — цитирует издание Борисова.

По словам экспертов, возможности ЗРК С-500 поражают воображение. Так, в беседе с корреспондентом «Красной звезды» главком ВКС РФ Сергей Суровикин отметил, что система способна перехватывать и уничтожать гиперзвуковое оружие не только в околоземном пространстве, но и в ближнем космосе.

Как заявляли ранее в Минобороны РФ, первые комплексы поступят на вооружение уже в 2021 году, а их серийная поставка начнется в 2025-м.

ЗРК С-500 «Прометей» — универсальный зенитно-ракетный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны. При этом способен ликвидировать даже баллистические ракеты и аэродинамические цели. В частности, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что барк «Седов» станет первым парусником, испытавшим на себе Северный морской путь.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
74.42
0.32 87.90
0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:48
Пашаев заявил об угрозах в свой адрес из-за работы с Ефремовым
21:47
Ребенок и двое взрослых утонули при опрокидывании лодки в Дагестане
21:36
Путин и Лукашенко обсудили меры по стабилизации ситуации в Белоруссии
21:21
Омские врачи опровергли версию немецких медиков по состоянию Навального
21:11
В России начались испытания новейшего ЗРК С-500 «Прометей»
20:58
Медэксперт высказался о версии немецких врачей по диагнозу Навального

Сейчас читают

Лолита поддержала харассмент в отношении женщин после пятидесяти
«Дальше нужно ждать»: эксперт оценил заявление немецких врачей о состоянии Навального
«Красотка на миллион»: Шпица показала, как в алом платье зажгла на кинофестивале

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок