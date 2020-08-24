В России начались испытания новейшего ЗРК С-500 «Прометей»

Испытания новейшего зенитно-ракетного комплекса С-500 «Прометей» стартовали в России в понедельник, 24 августа. Об этом в комментарии РИА Новости заявил вице-премьер Юрий Борисов, присутствовавший на форуме «Армия-2020».

В интервью государственный деятель отметил, что одновременно с этим полным ходом идет подготовка к серийному производству суперсовременной системы.

«Действительно, факт, что начаты госиспытания, и сегодня упрощенная комплектация С-500 имеет место, и уже идут закупки комплектующих для серийного производства», — цитирует издание Борисова.

По словам экспертов, возможности ЗРК С-500 поражают воображение. Так, в беседе с корреспондентом «Красной звезды» главком ВКС РФ Сергей Суровикин отметил, что система способна перехватывать и уничтожать гиперзвуковое оружие не только в околоземном пространстве, но и в ближнем космосе.

Как заявляли ранее в Минобороны РФ, первые комплексы поступят на вооружение уже в 2021 году, а их серийная поставка начнется в 2025-м.

ЗРК С-500 «Прометей» — универсальный зенитно-ракетный комплекс дальнего действия и высотного перехвата. Обладает повышенным потенциалом противоракетной обороны. При этом способен ликвидировать даже баллистические ракеты и аэродинамические цели. В частности, вертолеты, самолеты и крылатые ракеты.

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