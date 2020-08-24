Туристический кешбэк: как вернуть и сколько будет действовать программа

Россияне, решившие провести свой отпуск, не выезжая за пределы страны, уже активно пользуются программой туристического кешбэка. Чтобы вернуть часть суммы, потраченной на отдых, достаточно иметь карту «МИР» и доступ в интернет. Дальше все просто — регистрация на сайте мирпутешествий.рф и выбор тура. Как долго будет действовать программа выясняла Анна Воропай.

Лазурные пляжи, бурлящие водопады и умопомрачительные закаты в живописных бухтах. И это не берег турецкий, и не Африка с ее Танзанией.

В этой семье решили — не нужна нам такая заграница — едем в Крым.

«Если есть такая возможность сэкономить — я стараюсь ее не упускать. Но экономить на отдыхе, который и без того раз в год — мне не хочется. Тем более ребенок ждет», — считает Ирина Сафоник.

Выбираешь тур, а его стоимость уменьшается на четверть благодаря кешбэку. Вернуть деньги можно за отдых по всей России. И это не только юг, где дельфины устраивают гонки с яхтой. Можно заглянуть за облака в горах Кавказа. Или прислушаться к дыханию камчатского вулкана.

Все что нужно — доступ в интернет и карта «МИР». Только с ее помощью нужно обязательно онлайн оплатить тур на сайте мирпутешествий.рф. кешбэк прилетит раньше, чем закончится отпуск — всего через пять дней на счет вернется от пяти до 15 тысяч рублей — в зависимости от стоимости тура.

«За несколько часов с момента начала программы туров было куплено более чем на 150 миллионов рублей. И темп прироста таков, что до конца дня будет более полумиллиона посещений сайта мирпутешествий.рф», — рассказывает глава Ростуризма Зарина Догузова.

Программа действует только до этой пятницы. Главное успеть оплатить тур — а поехать можно хоть на школьных каникулах, хоть перед самым новым годом. Тогда к кешбэку добавится еще и экономия на раннем бронировании.

«Для туристов это возможность получить сервис по достаточно низким ценам. Это все-таки влияет на то, что себестоимость сократить, и чтобы стоимость самого туристического пакета стала дешевле», — поясняет эксперт совета регионов российского союза туриндустрии Александр Елисеев.

кешбэк не заложен в стоимость отдыха — правительство выделило на программу 15 миллиардов рублей. В нее вошли миллионы туров от 700 операторов. Когда конкуренция так велика, завышать цены никто не рискнет.

«Более трех миллионов туристов смогут отправиться в путешествие со скидкой в 20 процентов. И гораздо выгоднее покупать не отдельно отель, а покупать весь турпакет. Ведь скидка действует в этом случае и на авиабилет», — говорит советник главы Ростуризма по транспорту, глава комитета ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Самолетом, поездом, автобусом, теплоходом — да хоть пешком. Григорий Кубатьян побывал на всех континентах, автостопом изъездил всю Россию. Точно знает — в отличие от самостоятельного путешествия — при покупке тура у надежной компании нет ни подвохов ни неприятных неожиданностей.

«Вы за те же деньги получите больше качество. У вас там будет компания единомышленников, у вас новые друзья появятся», — рассказывает путешественник и член русского географического общества Григорий Кубатьян.

Друзья, проверенные сплавом на байдарках или восхождением на пики Домбая. Где каждый знает — круче наших гор не могут быть никакие вершины.

«Нам нравится чистый воздух, чистая вода, умиротворение», — рассказывает Светлана Вайташевская.

Может быть как раз сейчас настало время наконец узнать свою — огромную и неизведанную страну. И найти в ней то самое место, куда обязательно захочется вернуться.