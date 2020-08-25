🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

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Алиса Старжевская
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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 25 августа, растущая Луна в Скорпионе благоволит взять пазу. Некоторым знакам, напротив, следует перейти к решительным шагам.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, растущая Луна в Скорпионе благоволит взять пазу. Некоторым знакам, напротив, следует перейти к решительным шагам.

♈ Овен

Вы стали слишком чувствительны к чужим словам. Вам кажется, что все они адресованы именно вам и оказывают влияние на вашу жизнь. Вспомните, что на самом деле это не так. Будьте сильнее этого, ведь хозяин вашего пути — это вы, и никто другой.

Космический совет: не позволяйте критике выбить вас из колеи.

♉ Телец

Возможно, что вы оказались с разбитым сердцем. Не дайте печали отнять у вас последние силы. Помните о том, что финал любой истории — еще не конец вашей жизни. Возможно, что Вселенная освобождает вас от вашей прошлой кармы прямо в этот момент.

Космический совет: переживите разрыв достойно.

♊ Близнецы

Вас снова съедает изнутри приступ синдрома самозванца. Вспомните, чего вы достигли уже, сколько людей вас ценит. Вы были выбраны для этой миссии не просто так, и пора это признать. Чтобы преодолеть страх, предпримите маленький шаг: сделайте что-нибудь, что вас пугает до смерти. Страх отступает перед смелыми, Близнецы!

Космический совет: преодолейте страх.

♋ Рак

Вселенная настроена удивить вас самым лучшим образом. Вы можете получить выгодное предложение по работе. Отпустите свои предубеждения, чтобы не прохлопать удачу!

Космический совет: вам может поступить выгодное предложение.

♌ Лев

Мы не всегда способны контролировать все обстоятельства жизни. У вас в последнее время много перемен, и вам трудно к ним приноровиться разом. Перенаправьте свою энергию на то, что потенциально может принести изобилие. Мыслите трезво и здраво, Лео, и удача улыбнется!

Космический совет: перенаправьте энергию на выгодные проекты.

♍ Дева

Вам необходимо вести открытое и честное общение с человеком, который для вас важен. Помните, у него не всегда есть время и силы анализировать, что происходит у вас в голове. Помогите ему, и вместе вы справитесь с трудностями. Не поддавайтесь желанию сделать из мухи слона, а лучше обсудите все в открытую.

Космический совет: говорите правду без страха.

♎ Весы

Вам все видится в сумрачных красках: кругом хаос и суматоха. Взгляните за пределы иллюзий своей трехмерной реальности, Весы, и вы поймете, что разрушение является неотъемлемой частью процесса творения. Некоторые вещи отпадают, потому что они послужили своей цели в вашем существовании, и освобождают пространство для новых возможностей.

Космический совет: приручите энергию хаоса.

♏ Скорпион

Мир постоянно отягощает вас нереальными требованиями. Но вы не должны поддаваться давлению, если не хотите. Сконцентрируйтесь на своем внутреннем мире. Все ли в порядке там? Может, вам стоит чаще делать передышки в пути? Уделите время себе, любимому.

Космический совет: сделайте перерыв.

♐ Стрелец

Будет легко поддаться драме, сопоставить резкие слова других со своими собственными. Не спешите, Стрельцы. Не принимайте все близко к сердцу. Осмотритесь, так ли важно все, что происходит вокруг вас? Только вдумчивый подход к общению ведет к тому, что принято называть дружбой.

Космический совет: не поддавайтесь драме.

♑ Козерог

Не становитесь в позицию жертвы, Козерог. Вы прекрасно знаете, насколько она не красит ни одного человека вокруг. Выйдите с оппонентом на диалог. Поверьте, слова подобрать проще, чем интерпретировать ваше молчание.

Космический совет: не становитесь в позицию жертвы.

♒ Водолей

Иногда жизнь оказывается идеальной. Но даже полный штиль не отменяет вероятность бури. Не расслабляйтесь слишком сильно, будьте бдительны. Но и не доходите в своей осторожности до паранойи.  

Космический совет: доверяйте своему сердцу.

♊ Рыбы

Комфорт — синоним слова «застой». Не позволяйте быту съесть вашу творческую составляющую. Отпустите ложное чувство вины за то, как вы живете. Расслабьтесь в компании друзей.

Космический совет: расслабьтесь в компании друзей.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 по 30 августа.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

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