🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 августа, растущая Луна в Скорпионе благоволит взять пазу. Некоторым знакам, напротив, следует перейти к решительным шагам.

♈ Овен

Вы стали слишком чувствительны к чужим словам. Вам кажется, что все они адресованы именно вам и оказывают влияние на вашу жизнь. Вспомните, что на самом деле это не так. Будьте сильнее этого, ведь хозяин вашего пути — это вы, и никто другой.

Космический совет: не позволяйте критике выбить вас из колеи.

♉ Телец

Возможно, что вы оказались с разбитым сердцем. Не дайте печали отнять у вас последние силы. Помните о том, что финал любой истории — еще не конец вашей жизни. Возможно, что Вселенная освобождает вас от вашей прошлой кармы прямо в этот момент.

Космический совет: переживите разрыв достойно.

♊ Близнецы

Вас снова съедает изнутри приступ синдрома самозванца. Вспомните, чего вы достигли уже, сколько людей вас ценит. Вы были выбраны для этой миссии не просто так, и пора это признать. Чтобы преодолеть страх, предпримите маленький шаг: сделайте что-нибудь, что вас пугает до смерти. Страх отступает перед смелыми, Близнецы!

Космический совет: преодолейте страх.

♋ Рак

Вселенная настроена удивить вас самым лучшим образом. Вы можете получить выгодное предложение по работе. Отпустите свои предубеждения, чтобы не прохлопать удачу!

Космический совет: вам может поступить выгодное предложение.