Образовательные кредиты будут выдавать на более выгодных условиях

Правительство утвердило льготную ставку образовательного кредита. Теперь это ровно 3%, а не больше 8% — как было ранее. Максимально выгодные условия доступны и новым студентам, и тем, кто взял в долг у банка до вступления документа в силу. Последним необходимо подать заявление в банк о снижении ставки.

А вот льготный период кредитования после окончания учебы увеличен — с трех до девяти месяцев. Это позволит выпускникам не только найти работу, но и пройти испытательный срок и не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки при выплате займа.

Вырос также общий срок погашения образовательного кредита. Теперь это 15 лет после завершения льготного периода.