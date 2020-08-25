Образовательные кредиты будут выдавать на более выгодных условиях

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Правительство утвердило льготную ставку, а также увеличило период кредитования после окончания учебы.

Фото, видео: ТАСС / Sebastian Gollnow, 5-tv.ru

Правительство утвердило льготную ставку образовательного кредита. Теперь это ровно 3%, а не больше 8% — как было ранее. Максимально выгодные условия доступны и новым студентам, и тем, кто взял в долг у банка до вступления документа в силу. Последним необходимо подать заявление в банк о снижении ставки.

А вот льготный период кредитования после окончания учебы увеличен — с трех до девяти месяцев. Это позволит выпускникам не только найти работу, но и пройти испытательный срок и не испытывать чрезмерной финансовой нагрузки при выплате займа.

Вырос также общий срок погашения образовательного кредита. Теперь это 15 лет после завершения льготного периода.

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