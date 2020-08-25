Наташа Королева нашла «платье девственности» для годовщины с Тарзаном

Наташа Королева недавно отметила 17-летие семейной жизни с Тарзаном. По этому случаю звезда закатила вечеринку в ресторане, куда пригласила близких друзей и знаменитостей. На ней она появилась в подчеркивающем фигуру розовом платье, которое окрестила «платьем девственности», пишут «Дни.ру».

«С возрастом тебя тянет надеть что-то такое из юности. А так как я — символ юности целого поколения, то у меня это все происходит особенно заметно. К счастью, платье девственности я нашла», — поделилась звезда.

Instagram @koroleva__star

К слову, наряд для этого торжества певица заказала у известного дизайнера Аники Керимовой. Та раскрыла, что платье знаменитость выбрала сама.

«Платье очень удобное: его можно носить и с каблуками, и с кроссовками, и дома, и во время выхода в люди. Кстати, после того как Наташа объявила о том, что нашла „платье девственности“, многие клиентки стали заказывать похожие», — поделилась дизайнер.

Instagram @koroleva__star

Почем нынче такой наряд, она, к сожалению, не раскрыла. Только отметила, что цена весьма демократичная.

Ранее 5-tv.ru писал, что муж артистки стриптизер Сергей Глушко, более известный как Тарзан, показал, чем радует Королеву на семейном ложе.