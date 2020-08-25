Разрушающее пламя: Полмиллиона гектаров полыхает в Калифорнии

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В пепелище превратились десятки населенных пунктов.

Фото, видео: REUTERS /ADREES LATIF, 5-tv.ru

Лесные пожары в Калифорнии уже стали экологической катастрофой. В штате сейчас полыхает уже полмиллиона гектаров. Десятки населенных пунктов превратились в пепелище.

Жертвами стихии стали семь человек. Мощная стена пламени уничтожает все на своем пути. Из-за аномальной жары в Калифорнии объявлен режим чрезвычайной ситуации.

В Долине Смерти зафиксировали новый температурный рекорд — 54,5 градусов Цельсия. С огнем борются тысячи спасателей, но пока безрезультатно.

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