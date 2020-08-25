Разрушающее пламя: Полмиллиона гектаров полыхает в Калифорнии
В пепелище превратились десятки населенных пунктов.
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Фото, видео: REUTERS /ADREES LATIF, 5-tv.ru
Лесные пожары в Калифорнии уже стали экологической катастрофой. В штате сейчас полыхает уже полмиллиона гектаров. Десятки населенных пунктов превратились в пепелище.
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