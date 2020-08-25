Пенсионный фонд ежегодно теряет сотни миллионов, выплачивая деньги «мертвым душам»
К соответствующему выводу пришли в Счетной палате.
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Фото, видео: ТАСС / Джапаридзе Михаил, 5-tv.ru
Сотни миллионов рублей ежегодно теряет Пенсионный фонд на выплатх уже умершим гражданам. К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты.
Обмен данными между регистрационными органами и территориальными отделами ПФР ведется с большой задержкой. В итоге на счета покойных продолжают поступать деньги. Этим активно пользуются их родственники.
Кроме того, по мнению специалистов, существующие информационные базы часто содержат неточные и устаревшие сведения. На 1 марта 2020 года Пенсионный фонд не смог идентифицировать почти 12 тысяч "мертвых душ" и вовремя прекратить начисления.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что деревенским пенсионерам, имеющим более 30 лет стажа в сельской местности, поднимут пенсии.
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