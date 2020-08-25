«Копия брата»: сестра Димы Билана сняла свой дебютный клип
Пока что видео находится на стадии монтажа — ранее запланированной премьере помешала пандемия коронавируса.
Фото: Instagram @bilanofficial
Родная сестра заслуженного артиста России Димы Билана Анна Белан (настоящая фамилия Билана, пока он ее не сменил в начале музыкальной карьеры — Прим. ред.) закончила работу над своим первым российским музыкальным видео. Ранее девушка уже снимала клипы, когда училась на режиссера в США, сообщает сайт KP.RU.
Для музыкальной карьеры девушка выбрала псевдоним OTANA, а название дебютной песни — «Утопия». Начали снимать видео еще весной, но пандемия коронавируса заставила перенести сроки, и закончила работу над клипом Анна только сейчас. Также она записывает свой дебютный альбом.
Действие клипа, по словам девушки, будет развиваться в альтернативной реальности, где все погрязли в зависимости от соцсетей. На главные роли в клипе взяли детского топ-блогера Катю Васильеву и юную телеведущую Яну Джанян. А Анне досталась роль их марионетки в компьютерной игре.
На личной странице в Instagram OTANA выложила несколько фото в образе из клипа авторства фотографа Натальи Шавшиной.
«На съемках этого ролика я делала то, чего не делала никогда! — поделилась девушка. — Это был колоссальный опыт».
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Дима Билан поддерживает сестру, но не помогает ей развивать карьеру. Он сообщил, что девушка успешно справляется с этим сама. Однако он никогда не отказывает сестре в совете и выступает в роли наставника, ведь у них серьезная разница в возрасте — 13 лет.
В новости о скорой премьере дебютного клипа Анны многие отметили ее сходство со звездным братом.
«Копия Димы!»;
«Для Димы она, как дочь, столько сил в ее становление он вложил», — отметили они.
О дате релиза клипа и альбома Белан обещала объявить в самое ближайшее время.
Ранее 5-tv.ru писал, как возмутило Диму Билана грязное море в Крыму.
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