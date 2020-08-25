Раскрыта роль поп-звезд в победе Ельцина на выборах в 1996 году

Организатор предвыборной кампании президента России Бориса Ельцина в 1996 году Сергей Лисовский в интервью Lenta.ru раскрыл роль поп-звезд в его победе в гонке. По словам предпринимателя и медиаменеджера, руководителю штаба политика было предложено поработать с молодежью, которая в те годы не особо выражала свою гражданскую позицию.

«При всех плюсах и минусах Ельцина для нас между возвратом к старому и новой страной… Мы хотели жить в новой стране. Я помню, осенью 1995-го написал записку главе штаба Ельцина, что у нас молодежь не ходит на выборы, а старшее поколение все-таки может больше поддерживать ваших оппонентов. Мы предложили поработать с молодежью», — сказал Сергей Лисовский.

Вскоре предпринимателю позвонила дочь Бориса Ельцина Татьяна Дьяченко, и предложила сотрудничество. В тот момент она занимала должность советника президента. Сергея Лисовского ознакомили со статистикой, согласно которой, рейтинг президента составлял порядка 6%. Несмотря на это, медиаменеджер назвал «цифры» крайне ненадежным показателем.

В результате к участию в предвыборной кампании Бориса Ельцина были привлечены Константин Кинчев и Олег Газманов. Звезды сцены призывали представителей молодого поколения голосовать за действующего главу государства, дабы избежать возвращения к власти коммунистов. Основным лозунгом кампании стала фраза «Голосуй или проиграешь».

Во время одного из предвыборных концертов Борис Ельцин вышел на сцену и зажигательно станцевал перед миллионной аудиторией вместе с музыкантом Евгением Осиным. По словам Сергея Лисовского, политик сам выбрал артиста и завелся от атмосферы общего единения людей.

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