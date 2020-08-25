Американцы возвращаются: изоляция экипажа на МКС завершена
В Роскосмосе озвучили предварительные причины, которые привели к утечке воздуха.
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Фото, видео: www.globallookpress / Roscosmos; 5-tv.ru
На МКС завершилась изоляция экипажа. Утечка воздуха, из-за которой участникам экспедиции пришлось больше четырех суток сидеть в российском сегменте станции, не обнаружена.
В Роскосмосе заявили — все модули герметичны. И в центре управлениями полетом дали команду разблокировать люки. Этот процесс может занять около часа, после чего американцы вернутся в свой сегмент.
По одной из версий, атмосферное давление на станции могло упасть из-за попадания микрочастиц космического мусора в датчики МКС.
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