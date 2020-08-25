Алена Яковлева ответила на слова Лолиты о харассменте в отношении женщин 50+

Недавно певица Лолита Милявская громко заявила, что женщинам старшего возраста, за 50, необходим харассмент. В противном случае они останутся вовсе без любовных утех. На это неоднозначно отреагировали в России.

Народная артистка РФ Алена Яковлева прокомментировала для 5-tv.ru, что для нее значит явление сексуальных домогательств, и что она думает о словах исполнительницы.

Несмотря на то, что актриса болезненно реагирует на тему домогательств, в недавних высказываниях Лолиты она не видит ничего страшного.

«Лолитка — своеобразная девушка, — посмеялась она. — Думаю, она сделала это с юмором. Что, девушек 50 лет надо уговаривать вступать в отношения? Они уже не вызывают такого активного желания, как молодые».

По мнению Яковлевой, явление настоящего харассмента было, есть и будет. Она говорит об этом со знанием дела. Актриса много лет назад стала жертвой изнасилования, а также подвергалась домогательствам на работе. Несмотря на то, что ей угрожали лишением ролей, спать с совратителем она не согласилась.

«Я так говорю, потому что сама с этим столкнулась, — пояснила она. — Я очень многое потеряла, потому что на это не пошла. Очень многое, поверьте».

И все же она ни о чем не жалеет — это был ее выбор. И она много лет хранила свою тайну — и сделала бы это снова, ведь это очень личное.

«Я никогда не скажу, кто это был, — спокойно ответила Яковлева. — А человек очень известный. Очень. Тот, кто поставил меня перед выбором».

Ранее 5-tv.ru писал о мнении порно-актрисы об уровне харассмента в Голливуде.