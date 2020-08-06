Саша Грей считает, что лучше сниматься в порно, чем в голливудских фильмах
Актриса для взрослых рассказала о грубости и харасменте со стороны работников «Фабрики грез».
Фото: ТАСС / Александр Мамаев
Саша Грэй, известная по многочисленным ролям в фильмах для взрослых, завершила свою карьеру порнозвезды в 2001 году. После этого девушка сыграла в нескольких голливудских фильмах и осталась разочарована грубым поведением сотрудников «Фабрики грез».
В интервью изданию The Daily Beast она рассказала, что «такое мерзкое отношение к людям не может сравниться с тем, что происходит в порноиндустрии».
«У меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых», — отметила она.
По словам Саши Грэй продюсеры и агенты зачастую прибегают к эмоциональному и даже физическому абьюзу по отношению к актрисам, но масштабы этого не могут сравниться с тем, что происходит в Голливуде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про ТОП-4 ошибки, которые допускают в постели любители порно.
Читайте также
57%
-0.24 86.62
-0.01
Нашли ошибку?