Саша Грей считает, что лучше сниматься в порно, чем в голливудских фильмах

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Алиса Старжевская
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Актриса для взрослых рассказала о грубости и харасменте со стороны работников «Фабрики грез».

Саша Грей считает, что лучше сниматься в порно, чем в голливудских фильмах

Фото: ТАСС / Александр Мамаев

Саша Грэй, известная по многочисленным ролям в фильмах для взрослых, завершила свою карьеру порнозвезды в 2001 году. После этого девушка сыграла в нескольких голливудских фильмах и осталась разочарована грубым поведением сотрудников «Фабрики грез».

В интервью изданию The Daily Beast она рассказала, что «такое мерзкое отношение к людям не может сравниться с тем, что происходит в порноиндустрии».

«У меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых», — отметила она.

По словам Саши Грэй продюсеры и агенты зачастую прибегают к эмоциональному и даже физическому абьюзу по отношению к актрисам, но масштабы этого не могут сравниться с тем, что происходит в Голливуде.

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